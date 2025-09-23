Trabajadores de PAMI realizan retención de tareas en La Plata

Esta mañana, trabajadores de la sede central de PAMI, ubicada en calle 7 entre 35 y 36 de La Plata, llevan adelante una medida de fuerza que consiste en una retención de tareas de una hora, entre las 11 y las 12 del mediodía. La protesta, que se desarrolla de manera unificada entre todos los sindicatos del sector, que buscan visibilizar la situación salarial y el impacto del ajuste en las prestaciones que brinda la obra social de los jubilados y pensionados.

“Llevamos 297 días sin paritarias. Desde octubre del año pasado nuestro salario está congelado, a pesar de la inflación, del aumento de los alquileres, de los servicios, de la comida. Nuestro sueldo es exactamente el mismo”, explicó Anabella, representante de SUTEPA, uno de los sindicatos que participan de la medida.

En la sede central trabajan cerca de 300 empleados, además de las 22 agencias que funcionan en La Plata, Berisso, Ensenada y otras localidades de la región. La medida de fuerza incluirá una asamblea para informar a los trabajadores y una volanteada para explicar a los afiliados el motivo del reclamo.

“No solo reclamamos por nuestros salarios. También defendemos el PAMI y las prestaciones de los afiliados. Sabemos que esta institución asegura derechos en salud y en el área social para nuestros jubilados y jubiladas, que hoy están siendo golpeados por el ajuste”, añadió.

Desde la organización gremial informaron que se garantizará una guardia mínima para atender urgencias y que la atención se retomará con normalidad hasta las 14 horas. La protesta forma parte de un plan de lucha nacional que se replicará en sedes de todo el país.