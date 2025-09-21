Un año sin Nené

Tenaz, firme y hasta por momentos excesivamente dura, Nené Balcedo antecedió, sin saberlo, a las mujeres que desafiaron a los poderes de turno durante los últimos años en La Plata. Era capaz de hacer temblar hasta un político. A un juez, a cualquier empresario... y al mismo tiempo, tenía gestos y salidas que sorprendían a sus empleados, como ocurrió en 2014 cuando decidió comprar la cuna más cara del mercado para un bebé recién nacido de una de sus más queridas trabajadoras de la redacción.

A los 84 años, y después de disfrutar la vida como pocos, falleció. Nació con los vientos patrios de Mayo, allá por 1940. Peronista de la vieja escuela, cocinaba como los dioses. Firme como un roble. Noble como el tiempo. Nené no perdió ni un minuto de su vida. Vivió como se lo propuso: intensamente.

Con una vitalidad inigualable, nadó hasta los 80 años y solía ir y venir manejando con sus primas desde La Plata a Cariló en el mismo día, solo para alimentar a los perros que adoptó en su casa de veraneo.

Correntina, pero platense por adopción, fue leal a su compañero de toda la vida, a quien perdió hace más de una década, en una de las pocas batallas que la llegó a doblegar.

Nené se hizo fama de dura e implacable. Pero también era bondadosa con quienes no la traicionaban y tenía una enorme generosidad que la llevó a ganarse el respeto de humildes y poderosos. Leal a sus costumbres, nunca se alejó de sus recuerdos y podía ser la misma persona que de joven iba a veranear a Chascomús, o de grande pasaba los inviernos en Bariloche, o los veranos en Cariló.

Directora del diario Hoy

Empresaria, líder de grupos, pero sobre todo una gran madre de familia que cuidó de su amado esposo y les marcó el camino a sus hijos, Myriam Reneé (de allí el apodo de Nené) supo dirigir con heroísmo los destinos del diario Hoy durante más de una década. En ese periodo logró terminar definitivamente con el monopolio de la información en la capital de la Provincia de Buenos Aires.

Hasta la aparición del diario Hoy, y especialmente desde que la Señora de Balcedo se hizo cargo de la dirección a mediados del 2002, los intendentes de turno, presidente de los clubes o empresarios de La Plata le rendían beneplácitos al director del otro diario platense. Pero desde que Nené se hizo cargo la empezaron a respetar y hasta temer, por sus jugadas y comprometidas investigaciones, tapas denunciantes y primicias que dieron vuelta el mundo.

El diario Hoy, bajo la conducción de Nené Balcedo, fue el primero (mucho antes que el diario Clarín) en desafiar y criticar al kirchnerismo en su momento de mayor esplendor. Entre el 2011 y el 2015 se publicaron innumerables tapas criticando a Cristina Fernández, provocando la reacción de Ofelia, la mamá de la ex presidenta y por entonces vecina de Tolosa.

También puso la lupa en el gobierno de Mauricio Macri y tantos otros que por omisión o negligencia dejaron de lado los intereses del pueblo. Esos que supo aprender y escuchar de su querido compañero Antonio Balcedo.

Nacida en Corrientes y radicada en La Plata, Myriam Reneé Chávez de Balcedo, tal cual su nombre completo, fue una figura clave en los medios locales, liderando el Diario Hoy junto a su esposo, el dirigente sindical Antonio Balcedo.

Una mujer fuerte como roble, que luchó por sus ideales al igual que su esposo y compañero Antonio.

Una vez, cuando el directorio de Telefónica la había citado para pedirle negociar que se bajara una investigación a cambio de otorgarle una suculenta pauta para el diario, sin titubear le contestó al presidente de la poderosa empresa: “metete la publicidad en el culo gallego de mierda…”.

A veces se le iba un insulto más por vocación que por convicción…

Si hijo Marcelo fue testigo del día en el que mismísimo despacho de Gobernación, el exgobernador Daniel Scioli le pidió encarecidamente ante su gabinete que no lo retara más.

