Dos propuestas imperdibles en la Sala Armando Discépolo

Durante los fines de semana de septiembre, la emblemática Sala Armando Discépolo de La Plata en 12 entre 62 y 63 se convierte en escenario de dos producciones integrales que marcan la temporada: la desopilante comedia Bye Bye y la mágica obra infantil Viajando al mundo de los cuentos.

Las funciones de Bye Bye es el sábado a las 21:00 con dirección de Diego Rinaldi, es una desopilante comedia de enredos que juega con malentendidos e identidades cruzadas. Y domingo a las 20:00, mientras que Viajando al mundo de los cuentos el domingo a las 16:00, dirigida por Rodrigo Atencio, invita a las infancias y sus familias a sumergirse en un viaje mágico. En escena, los cuentos cobran vida mientras unos malvados cyborgs intentan borrar las historias para dejar a los niños sin imaginación. Las entradas se retiran desde una hora antes del inicio de la función en la boletería de la sala.