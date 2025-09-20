Dos propuestas imperdibles en la Sala Armando Discépolo
La comedia Bye Bye y la obra infantil Viajando al mundo de los cuentos se presentarán en La Plata.
Durante los fines de semana de septiembre, la emblemática Sala Armando Discépolo de La Plata en 12 entre 62 y 63 se convierte en escenario de dos producciones integrales que marcan la temporada: la desopilante comedia Bye Bye y la mágica obra infantil Viajando al mundo de los cuentos.
Las funciones de Bye Bye es el sábado a las 21:00 con dirección de Diego Rinaldi, es una desopilante comedia de enredos que juega con malentendidos e identidades cruzadas. Y domingo a las 20:00, mientras que Viajando al mundo de los cuentos el domingo a las 16:00, dirigida por Rodrigo Atencio, invita a las infancias y sus familias a sumergirse en un viaje mágico. En escena, los cuentos cobran vida mientras unos malvados cyborgs intentan borrar las historias para dejar a los niños sin imaginación. Las entradas se retiran desde una hora antes del inicio de la función en la boletería de la sala.