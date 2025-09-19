Otro fin de semana imperdible en el Hipódromo de La Plata

El Hipódromo de La Plata sigue consolidándose como un espacio que ofrece propuestas imperdibles. Luego del exitoso paso de los Fabulosos Cadillacs el fin de semana pasado con el inicio de “Noches Capitales”, este viernes el Hipódromo se prepara para vestirse de tango. En la Tribuna Oficial se realizará una nueva edición de Radiomilonga, el ciclo que combina radio en vivo y tango, e invita a vecinos y visitantes a bailar frente a la pista principal.

La jornada comenzará a las 19.30 horas con una clase abierta a cargo de Bárbara Ferreyra y Agustín Agnez, campeones mundiales de Tango Pista 2021. Además, la reconocida artista Josefina Solondoeta pintará en vivo, sumando color y tradición a una noche bien tanguera.

Durante la jornada, se realizarán sorteos con premios especiales que completarán una noche de baile, diversión y amigos. Además, se hará una distinción al bandoneonista Raúl Gaggiotti quien es un referente del tango y la cultura en la ciudad.

Gran Premio Selección Potrancas

Para los amantes del turf, esta primavera trae la carrera más importante y tradicional destinada a potrancas de 3 años que ofrece el Hipódromo de La Plata, sobre un trazado de 2000 metros.

Este domingo 21 de septiembre, a las 18 horas, se corre el tradicional Gran Premio Selección de Potrancas que contará con una bolsa de premios de más de $70 millones de pesos, convirtiéndose en una cita imperdible para el mundo hípico en la que se consagra a la mejor potranca de La Plata.

La jornada comenzará al mediodía con un espacio de música en vivo y un patio gastronómico con foodtrucks, que incluirá las propuestas de Miraflores, Nápoles, Run Run, Meraki Sushi, Manacha y Al fin vino. A partir de las 16 horas, se llevará adelante una nueva edición de “Experiencia Hípica”, una visita guiada organizada junto a la Municipalidad de La Plata que invita a conocer el detrás de escena del apasionante mundo del turf. Para ambos eventos, la entrada es libre y gratuita.