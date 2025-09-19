La UNLP distinguió a los proyectos seleccionados en la convocatoria de Vinculación Tecnológica 2025

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizó un acto encabezado por el vicepresidente Fernando Tauber, quien recibió a los equipos de docentes e investigadores responsables de los proyectos seleccionados en la convocatoria 2025 de Financiamiento de Proyectos de Vinculación Tecnológica. Del encuentro participaron también el prosecretario de Vinculación Tecnológica, Gonzalo Márquez, el decano de Ciencias Exactas, Mauricio Erben, y el decano de Ciencias Agrarias y Forestales, Ricardo Andreau.

La propuesta tiene como objetivo promover, impulsar y consolidar iniciativas que integren el conocimiento generado en las distintas facultades y unidades de investigación con las demandas del medio socio-productivo. En esta edición se priorizaron aquellos proyectos que plantean soluciones a problemas concretos identificados por empresas, organismos gubernamentales o los propios investigadores en ámbitos sociales, económicos, culturales, tecnológicos y educativos.

Durante el acto, Tauber destacó la relevancia de convertir a la Universidad en un actor clave para el desarrollo nacional: “El conocimiento o se compra o se genera. Nosotros estamos para generarlo; eso va a hacer que nuestra patria crezca libre y soberana”, afirmó. Además, subrayó que la UNLP debe mantener un rol activo frente a los desafíos que atraviesa el país: “Estamos convencidos de que cuanto más crítica es la situación, la Universidad se consolida como protagonista. No tenemos muchas otras salidas; el país necesita de nosotros”.

El vicepresidente llamó a sostener el espíritu reformista y a trabajar en temas estratégicos y urgentes: “Estamos haciendo un gran esfuerzo para no bajar los brazos ni esperar que las soluciones lleguen desde afuera. Pensamos alternativas y accionamos porque debemos ocupar una posición central”, señaló.

La jornada concluyó con la presentación del listado de proyectos seleccionados, que incluyen su referente, monto subsidiado y unidad académica de pertenencia. Las propuestas fueron agrupadas en dos categorías: Proyectos de Vinculación Tecnológica Iniciales (PVTI) y Proyectos de Vinculación Tecnológica Consolidados (PVTC).