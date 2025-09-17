Patricio Rocca brilló en el AZK de Mar del Plata y se subió al podio

El pasado fin de semana se disputó en el Kartódromo de Mar del Plata una nueva fecha del campeonato AZK (Asociación Zonal de Karting Mar y Sierras), donde el joven piloto de 12 años de Santa Teresita, Patricio Rocca, volvió a destacarse con una actuación cargada de temple y velocidad.

Un sábado perfecto

El sábado 13 de septiembre, Rocca se quedó con el primer puesto en la preliminar, mostrando un gran nivel y posicionándose como uno de los principales protagonistas de la jornada.

Un domingo para el recuerdo

El domingo 14 comenzó con una falla en el vehículo que lo obligó a largar la final desde el puesto 19. Con gran determinación, encaró la carrera y vuelta tras vuelta fue superando rivales hasta cruzar la bandera a cuadros en un brillante segundo puesto, quedándose además con el récord de vuelta.

Con esta actuación, Patricio Rocca confirma su proyección como una de las grandes promesas del automovilismo de La Costa, demostrando personalidad y madurez en cada competencia.