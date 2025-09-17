Convocan a inscribirse para recibir la vacuna contra el dengue
Está destinada a personas de entre 15 y 59 años. No es necesario haber tenido la enfermedad.
La comuna invita a los vecinos de entre 15 y 59 años a registrarse para recibir la vacuna contra el dengue de manera gratuita, hayan tenido o no la enfermedad, en el marco de la campaña impulsada por la Provincia de Buenos Aires.
Para anotarse, los interesados deben ingresar a Mi Salud Digital. Una vez registrados, recibirán por correo electrónico el día y horario asignados para concurrir a inmunizarse. Con la cita confirmada, podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios habilitados.
Desde la Secretaría de Salud local recordaron que no se realizan llamados telefónicos para solicitar datos personales y reforzaron la convocatoria tanto en las actividades territoriales que se desarrollan semanalmente como a través de cartelería en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
Asimismo, la Municipalidad intensificará las jornadas sanitarias con visitas puerta a puerta para difundir la vacunación, promover el descacharrado e identificar posibles casos febriles.
Para prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, desde la Municipalidad aconsejan:
-Cuidar y desmalezar jardines.
-Cortar el pasto una vez por semana.
-Secar el agua de terrazas.
-Descartar cualquier objeto en desuso capaz de acumular agua.
-Colocar boca abajo recipientes como baldes, frascos, tachos y botellas.
-Tapar los tanques de agua.
-Limpiar canaletas de desagües obstruidos.
-Cambiar asiduamente el agua de los bebederos de animales.
-Utilizar arena húmeda en lugar de agua en floreros, jarrones y recipientes de plantas acuáticas.
-Verificar la ausencia de larvas en piletas de lona y mantenerlas secas, plegadas y bajo techo cuando estén en desuso.
-Instalar mosquiteros en aberturas y tules en cochecitos de bebés.
-Colocarse repelente sobre el cuerpo y la ropa.
-Utilizar espirales o tabletas.