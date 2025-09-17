Convocan a inscribirse para recibir la vacuna contra el dengue

La comuna invita a los vecinos de entre 15 y 59 años a registrarse para recibir la vacuna contra el dengue de manera gratuita, hayan tenido o no la enfermedad, en el marco de la campaña impulsada por la Provincia de Buenos Aires.

Para anotarse, los interesados deben ingresar a Mi Salud Digital. Una vez registrados, recibirán por correo electrónico el día y horario asignados para concurrir a inmunizarse. Con la cita confirmada, podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios habilitados.

Desde la Secretaría de Salud local recordaron que no se realizan llamados telefónicos para solicitar datos personales y reforzaron la convocatoria tanto en las actividades territoriales que se desarrollan semanalmente como a través de cartelería en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Asimismo, la Municipalidad intensificará las jornadas sanitarias con visitas puerta a puerta para difundir la vacunación, promover el descacharrado e identificar posibles casos febriles.

Para prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, desde la Municipalidad aconsejan:

-Cuidar y desmalezar jardines.

-Cortar el pasto una vez por semana.

-Secar el agua de terrazas.

-Descartar cualquier objeto en desuso capaz de acumular agua.

-Colocar boca abajo recipientes como baldes, frascos, tachos y botellas.

-Tapar los tanques de agua.

-Limpiar canaletas de desagües obstruidos.

-Cambiar asiduamente el agua de los bebederos de animales.

-Utilizar arena húmeda en lugar de agua en floreros, jarrones y recipientes de plantas acuáticas.

-Verificar la ausencia de larvas en piletas de lona y mantenerlas secas, plegadas y bajo techo cuando estén en desuso.

-Instalar mosquiteros en aberturas y tules en cochecitos de bebés.

-Colocarse repelente sobre el cuerpo y la ropa.

-Utilizar espirales o tabletas.