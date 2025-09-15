San Vicente se prepara para la 6ª edición de la Expo UNYTE

El próximo viernes 19 de septiembre, San Vicente será sede de la 6ª edición de la Expo UNYTE, un evento educativo que reúne en un mismo espacio la oferta académica de universidades e institutos superiores de toda la región.

La jornada se desarrollará desde las 9 horas en el Centro de Extensión Universitaria “Universidad de San Vicente” (Av. Sarmiento esquina Presidente Illia, San Vicente) y está destinada a estudiantes del último año del secundario, jóvenes y familias que buscan conocer las oportunidades de formación profesional y superior disponibles en la zona.

En el marco del Día del Estudiante, la Expo no solo ofrecerá información académica, sino también un espacio de arte, talleres, exposiciones y actividades culturales, convirtiéndose en un punto de encuentro entre la educación, la creatividad y el futuro laboral.

Además, habrá un cronograma de charlas y presentaciones institucionales durante toda la tarde, brindando a los asistentes la posibilidad de interactuar con representantes de cada institución. Para consultas e informes comunicarse a la siguiente casilla de mail: [email protected]