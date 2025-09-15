Se viene la Feria Nacional y Provincial de Semillas Nativas y Criollas

La Casona Santa Rosa de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola será sede de un encuentro que celebra la biodiversidad, la soberanía alimentaria y los saberes ancestrales. Allí sucederá la 4ta Feria Nacional y 9na Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas “Sembrando Esperanza”. La feria abrirá sus puertas el próximo sábado desde las 8:30 y hasta el cierre de la tarde, con entrada libre y gratuita. Productores, cooperativas, organizaciones sociales y de pueblos originarios, estudiantes y familias compartirán un día de intercambio, reflexión y celebración en torno a las semillas como patrimonio común. Además, habrá visitas guiadas a senderos del parque y actividades para las niñeces.

El programa comenzará a las 8:30 con la Celebración de la Semilla a cargo de comunidades originarias, a lo que seguirá a las 9 la plantación del 9º árbol con autoridades y, media hora más tarde, las palabras de bienvenida. A las 11 se realizará la entrega de certificados agroecológicos y se abrirá el esperado intercambio de semillas. Por la tarde, a las 14, se desarrollará el Panel Central “Sembrando Futuro: la Agricultura Familiar como pilar de la Soberanía Alimentaria”, seguido a las 15:30 por un reconocimiento a actores centrales de las ferias. El cierre será a las 16:30 con diversas actividades culturales. Durante toda la jornada habrá feria de productos de la agricultura familiar a través de Mercados Bonaerenses, radio abierta, talleres para todas las edades y espectáculos artísticos.

“Si hay algo que tenemos claro del futuro, es que vamos a seguir necesitando producción de alimentos. Las semillas nativas y criollas son un bien común indispensable que debe ser reconocido y promovido para asegurar la alimentación de las próximas generaciones, proteger la salud y preservar la riqueza cultural de las comunidades. Por eso desde el Estado acompañamos a quienes las producen y cuidan”, indicaron las autoridades sobre esta propuesta que espera convocar a un gran número de personas.