Un domingo con diversas actividades culturales en la ciudad

Este domingo en la capital bonaerense se prepara para recibir a vecinos y visitantes con una variada programación de actividades culturales y recreativas para todos los gustos y edades.

De 10:00 a 20:00 se estará abierta la Feria del Libro Psicoanalítico y Plaza Moreno será nuevamente el epicentro de Perú Vive. A las 14:00 en Plaza Belgrano se realizará la competencia de freestyle Cantá la posta.

Desde las 15:00 el Pasaje Dardo Rocha recibirá la expo de eventos Celebremos y dos funciones de la obra La cirquesta entre olas a las 15:00 y a las 17:00. Además, el Centro Cultural Islas Malvinas ofrecerá a las 16:00 un espectáculo de la Escuela de Danzas Clásicas, y el Paseo de Compras de Meridiano V contará a las 16:30 con el show de Facundo Nievas.

La obra Pero el mar no me trae tu voz vuelve al Teatro Argentino a las 17:00, y a las 18:00 el Café de las Artes ofrecerá la propuesta Fourcade Jam con música y dibujo en vivo. La noche cerrará con las proyecciones de Errante, la conquista del hogar y Hiroshima mon amour a las 20:00, y con la obra El robo en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha.