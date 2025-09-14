El Dúo Pianissimo se presentará en el Ciclo de Pianistas del Teatro Argentino

El Ciclo de Pianistas del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino sumará una nueva fecha el próximo domingo 14 de septiembre a las 18 horas, con un concierto a cargo del Dúo Pianissimo, que tendrá lugar en la Sala Astor Piazzolla. Esta propuesta cuenta con el apoyo de la Fundación Teatro Argentino y forma parte de las actividades impulsadas por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, que busca acercar al público a destacados intérpretes de la escena nacional.

Integrado por Concepción Rillo y Damián Balarino, el Dúo Pianissimo se destaca por su originalidad y su enfoque en la música argentina para piano a cuatro manos, combinando obras tradicionales, nuevas composiciones y piezas propias. Para esta presentación, el repertorio incluirá El gatito de Tchaikovsky de los Hermanos Ábalos, El Viamontero de Aldo Quadraccia y Wilfredo Nicolari, Cueca de la frontera de Ariel Ramírez, La Esthercita de Luis Hopua, Otro Buenos Aires de Damián Balarino, Pensando de Aldo Saralegui, Para Rillo y Balarino de Jorge Nascimento y Thiago Santos, Gallo Ciego de Agustín Bardi, Milonga pa’ los Villa de Carlos Passeggi y Meditango, Zita y Escolaso (de la Suite Troileana) de Astor Piazzolla.

Con una trayectoria que comenzó en 2015, Rillo y Balarino se han presentado en prestigiosas salas de la Argentina y realizaron giras internacionales en 2018, 2019 y 2023 por Francia, Bélgica, Inglaterra y Alemania. En 2017 grabaron su primer disco, Pensando, con apoyo del Instituto Nacional de la Música, y en 2019 editaron De Abajito, nominado a los Premios Mercedes Sosa como Mejor Álbum Instrumental. Su proyecto Pianissimo en un recorrido poético por los paisajes y la música argentina fue seleccionado en 2021 por el Ministerio de Cultura de la Nación para promover la accesibilidad cultural.

Las entradas son gratuitas y pueden reservarse de manera online a través de la web o las redes sociales del Teatro Argentino.