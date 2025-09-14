Así es el depósito del fin del mundo

Si ocurriera una catástrofe natural la biodiversidad de los cultivos estaría a salvo gracias a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, un depósito donde se almacenan semillas de miles de plantas de cultivo de todo el mundo.

El objetivo es preservar una especie de “copia de seguridad” de todas las semillas del planeta. Fue edificado allí por tratarse de uno de los territorios con menos actividad sísmica del mundo. Actualmente hay más de un millón de muestras de semillas almacenadas; más de 6000 especies provenientes de 249 países.

El permafrost y el espesor de la roca garantizan que las muestras de semillas se mantengan congeladas incluso sin electricidad. Vale resaltar que se requiere una temperatura de -18 °C para un almacenamiento óptimo de las semillas

La idea de contar con una instalación de almacenamiento de seguridad global en Svalbard comenzó a discutirse en la década de 1980. En 1984, el Banco Nórdico de Genes (ahora NordGen) estableció un almacén de semillas de reserva en una mina de carbón abandonada a las afueras de Longyearbyen, y la idea de establecer un almacén de reserva mundial fue evolucionando gradualmente.

El Banco de Semillas se inauguró el 26 de febrero de 2008 en presencia del Primer Ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, el Presidente de la Unión Europea, José Manuel Barroso, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Jacques Diouf, y la Premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai.

Las semillas se sellan en paquetes de aluminio de tres capas hechos a medida, que se sellan dentro de cajas y se almacenan en estantes dentro de la Bóveda de Semillas.

La bóveda jugó un papel principal entre 2015 y 2019 en la reconstrucción de colecciones de semillas dañadas durante la guerra en Siria. Un grupo de investigadores de Oriente Medio pidió la extracción de semillas de trigo, cebada y pastos para reemplazar las de un banco de genes que se vio afectado por el conflicto sirio.