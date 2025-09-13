El Conicet reutiliza residuos cerveceros para generar productos con valor agregado

El proyecto de investigación, innovación y transferencia, surgido desde el laboratorio de Guevara, fue seleccionado para su financiamiento por la Comunidad Europea dentro del programa Horizonte 2024: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange y tendrá una duración de 5 años. Durante ese período se buscará el aprovechamiento del contenido nutricional del BSG para desarrollar un bioestimulante que mejore la resistencia de los cultivos frente a los factores estresantes del clima. “El proyecto tiene por objetivo agregar valor a subproductos de la industria cervecera, que es prominente en la región. Queremos generar un bioestimulante para semillas que incremente la tolerancia de las plantas de cebada al estrés por sequía y altas temperaturas”, afirma la investigadora María Gabriela Guevara.

Los objetivos de BrewSelBar se sostienen a partir de la colaboración entre instituciones académicas y empresas de Argentina y Europa: la Universidad Nacional de Mar del Plata; la cervecería Antares; la Universidad Autónoma de Barcelona, España; la Universidad Técnica de Dinamarca; la Universidad Técnica de Berlín, Alemania y las empresas Semillas Battle S.A. de España y Redinn S.R.L. de Italia. El objetivo es trabajar de forma interdisciplinaria y colaborativa para generar una investigación de alta calidad y proporcionar a los investigadores nuevas competencias, así como oportunidades de desarrollo profesional.