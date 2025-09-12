El intendente Nicolás Mantegazza reafirmó el compromiso con la inclusión y el desarrollo de las instituciones deportivas

Por un lado, el jefe comunal recibió a los deportistas Gastón Barragán y Bruno Luna, junto a sus profesores Mauro Gañez y César Martínez, quienes representarán al distrito en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR)Rosario 2025 en la disciplina de Básquet Adaptado.

“Este es un gran logro que fortalece el trabajo que impulsamos desde el Municipio acompañando la formación profesional y el crecimiento del deporte adaptado”, destacó Mantegazza, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes, Cristian Gómez, y el director de Desarrollo Deportivo Oscar Boccalandro.

En otro encuentro, el intendente recibió a la comisión directiva del Club Atlético Porteño, con quienes compartió una reunión de trabajo donde se abordaron los proyectos deportivos y los planes de infraestructura que la institución proyecta para potenciar su predio.

“Estamos convencidos de que los clubes son espacios fundamentales para el crecimiento, la inclusión y la formación de nuestros vecinos y vecinas”, señaló el mandatario local, resaltando el rol social y deportivo de las entidades barriales.

Ambas actividades se enmarcan en el programa integral que lleva adelante la Municipalidad de San Vicente para impulsar el deporte en todas sus disciplinas, fomentar la inclusión y acompañar a las instituciones locales, consolidando a San Vicente como un distrito que apuesta al desarrollo social y deportivo de su comunidad.