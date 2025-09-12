Gran Festival Infantil con Timoteo llega a Ensenada

El próximo sábado 13 de septiembre, desde las 10 de la mañana, Ensenada será escenario de una jornada llena de alegría y entretenimiento para los más chicos. Se trata del Gran Festival Infantil, que se llevará a cabo en Betesda, ubicada en la intersección de Dr. Garay y H. Irigoyen.

El evento contará con la presencia de Timoteo y sus canciones, una propuesta pensada para que los niños puedan disfrutar de música, juegos, golosinas y mucha diversión en un ambiente familiar y es abierta a toda la comunidad.

La organización invita a todas las familias a participar de esta actividad gratuita, pensada para compartir un día especial y celebrar la infancia con actividades recreativas que promueven la integración y el entretenimiento.