Nueva jornada del programa “Guardianes de la Seguridad Vial” en Santa Teresita

En el marco de las actividades de educación y prevención, la Dirección de Tránsito municipal llevara adelante una nueva edición del programa “Guardianes de la Seguridad Vial”, el dia viernes 12 de septiembre, destinado a estudiantes de la Escuela Italiana de Santa Teresita.

La propuesta busca concientizar a los más chicos sobre las normas básicas de seguridad vial desde temprana edad, a través de dinámicas lúdicas y experiencias prácticas. En esta oportunidad, se montara un circuito especial con kartings, cascos y un semáforo, donde los alumnos podran aprender jugando cómo circular de manera segura.

“Este programa me encanta porque trabajamos directamente con los niños, que son como esponjas. Les damos la misión de convertirse en verdaderos guardianes de la seguridad vial, y de esa manera se transforman en protagonistas, recordándoles a sus padres que usen el cinturón, que no utilicen el celular al manejar o que se coloquen el casco. Así entienden que con esas acciones simples están salvando vidas”, destaco Luciano Graña, del área de ordenamiento urbano.

Además de la actividad práctica, a los chicos se les propone un rol especial: el de ser superhéroes de la seguridad, explicándoles que, aunque no tengan capas ni poderes, pueden salvar vidas cuidando a sus familias, amigos y a toda la comunidad.

Con este programa, la Municipalidad de La Costa continúa fortaleciendo la educación vial en las escuelas, sembrando conciencia desde la infancia para construir un futuro más seguro en la vía pública.