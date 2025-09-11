Recorrida por el Teatro del Lago en la previa a la primavera

El Teatro del Lago, uno de los espacios culturales más emblemáticos de La Plata, se encuentra en plena etapa de preparación para su puesta en valor. En los últimos días se realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento que permitieron mejorar notablemente el estado del lugar, como paso previo a la adjudicación de la obra de restauración integral, que se concretará la próxima semana.

El proyecto contempla la recuperación del edificio principal y del pórtico de acceso, el reacondicionamiento de los locales interiores en planta baja y en los dos pisos superiores, y la restauración de áreas exteriores. También incluye la incorporación de moderna tecnología escénica, la renovación del escenario, las pérgolas, el subsuelo y las butacas, con el objetivo de devolver al teatro su esplendor original y habilitarlo nuevamente al uso público.

La propuesta suma además la construcción de una confitería con vista al lago y al bosque, y la creación de un museo de sitio que narrará la historia y la importancia cultural del espacio. Asimismo, se instalarán dos nuevos portones de acceso: uno para el ingreso del público por Plaza Francia y otro en la parte posterior, destinado a uso técnico.

La intervención será financiada por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Infraestructura y el Instituto Cultural, con acompañamiento de la Municipalidad de La Plata. Una vez finalizadas las obras, el proyecto se integrará al Paseo del Bosque, creando un corredor cultural y recreativo que promete consolidar a la capital bonaerense como un polo artístico de referencia.