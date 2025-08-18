Vuelve el ballet al Teatro Argentino

El próximo sábado, y desde las 20, en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, se dará continuidad a la Temporada Artística 2025. La propuesta se trata de otras de las actividades programadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y habrá nuevas funciones los domingos 24 y 31, a las 17; y el jueves 28, viernes 29 y sábado 30, a las 20. Se interpretarán Vivaldi X 4, con música de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi y coreografía de Alejandro Cervera; Adagietto, con música de Gustav Mahler y coreografía de Oscar Araiz, repuesta por María Fernanda Bianchi; y, en carácter de estreno absoluto, Bolero, con música de Maurice Ravel y coreografía de Romina Simone.

Las entradas gratuitas, con reserva online, deberán obtenerse a través de la página web y las redes sociales del Teatro Argentino. Para las funciones del 23 y 24 de agosto podrán conseguirse a partir de este jueves, a las 12, y para los espectáculos del 28, 29, 30 y 31 de agosto, desde el martes 26, también a las 12. Las personas mayores de 65 años tendrán además la opción de reservar tickets de forma presencial, mediante un cupo de entradas destinadas a tal fin, acercándose a la boletería del Teatro y presentando su DNI. Para las funciones del 23 y 24 de agosto podrán conseguirlas este jueves, de 12 a 18, y para los espectáculos del 28, 29, 30 y 31 de agosto, deberán obtenerlas el martes 26, también de 12 a 18.

Todos los roles serán asumidos por integrantes del Ballet Estable que conduce María Fernanda Bianchi e intervendrá la Orquesta Estable, dirigida por Carlos Vieu (Mahler y Ravel) y Nicolás Favero (Vivaldi). Como solista de violín en Las Cuatro Estaciones participará Ana Cristina Tartza. En Vivaldi X 4 el vestuario es de Alejandro Cervera y la iluminación del mismo Cervera y Gabriel Lorenti. Adagietto cuenta con vestuario de Oscar Araiz e iluminación del propio Araiz, Diego García y Patricio Landucci. Y Bolero tiene vestuario de Romina Simone e iluminación de la misma Simone y Gabriel Lorenti.