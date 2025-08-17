Un asteroide potencialmente peligroso pasará cerca de la Tierra

Un asteroide potencialmente peligroso denominado 2025 PM, de 50 metros de diámetro, pasará en la jornada de hoy relativamente cerca de la Tierra, a una distancia de aproximadamente un diámetro de la órbita lunar, según informó el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia Rusa de Ciencias.

“Este asteroide es uno de los más grandes que se han acercado a la Tierra a menos de un millón de kilómetros en los últimos tiempos”, destacó la institución.

El bólido fue descubierto por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (Cneos), sin embargo, se espera que “no represente peligro” para nuestro planeta.

Este tránsito forma parte del seguimiento rutinario de objetos cercanos a la Tierra para anticipar cualquier posible riesgo de colisión. La NASA aseguró que la distancia a la que pasará el asteroide es segura y se encuentra dentro de los márgenes habituales de vigilancia.