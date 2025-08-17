La explicación científica de las piedras que se mueven solas en el Valle de la Muerte

En el desierto de California, Racetrack Playa, un antiguo lecho lacustre en el Valle de la Muerte, es escenario de un extraño fenómeno: piedras que se desplazan solas sobre una superficie plana, dejando surcos de hasta cientos de metros.

Algunas de estas rocas pesan más de 300 kilos y se mueven sin intervención humana. Las teorías apuntaron a vientos extremos hasta fuerzas magnéticas o, incluso, la intervención de vida extraterrestre.

La respuesta del gran enigma llegó gracias a un estudio encabezado por Richard Norris y su primo James Norris, de la Scripps Institution of Oceanography y la NASA, en conjunto. Tras años de intentos fallidos, lograron instalar un sistema de cámaras de alta resolución y dispositivos GPS en algunas piedras.

Lo que pudieron documentaron los sorprendió por completo. Las rocas se mueven gracias a una combinación muy específica de condiciones climáticas. Durante las frías noches de invierno, una fina lámina de agua de lluvia se acumula en la superficie de la playa. Cuando las temperaturas descienden, esa capa se congela, atrapando las piedras en placas de hielo de apenas unos milímetros de espesor.

Cuando sale el sol, el hielo que separa a las piedras del contacto con la tierra, se disuelve. El viento empuja esas placas de hielo que a su vez arrastran lentamente las piedras. Por su peso, las rocas van “avanzando” y así es que dejan los surcos a su paso.