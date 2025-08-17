La Torre Tanque, el Monumento Histórico de Mar del Plata

La Torre Tanque es un monumento de la prestación del servicio de agua en Mar del Plata y se encuentra ubicada en la esquina de Falucho y Mendoza, en el punto más alto de la Loma de Stella Maris.

Se trata de un emblema arquitectónico de estilo nórdico con sesgo medieval que se inauguró el 30 de enero de 1943 con la presencia del presidente Ramón Castillo.

Debido al auge de la construcción de chalets por la fama de Mar del Plata como balneario, la empresa Obras Sanitarias de la Nación decidió construir un gran depósito elevado para abastecer a la ciudad del suministro de agua potable.

La fachada combina sillares de piedra, pan de bois y cubiertas de tejas a dos aguas. Tiene una altura de 88 metros y una capacidad de 500.000 litros de agua potable, aunque la cantidad de los depósitos de reserva al pie de la torre tiene 13.000.000 de litros.

La Torre Tanque fue diseñada por el arquitecto Cornelio Lange, ganador del concurso para llevar adelante la obra. Un dato de color: el Arq. Lange fue el tío abuelo del gran músico Charly García.

Se encuentra totalmente revestida en piedra Mar del Plata, la cual en su mayoría proviene de la misma dinamitación que tuvo que realizarse para poder construirla y acceder al reservorio de agua sobre el que está emplazada.

En la parte superior se ubica un mirador con balcones entrantes en las 4 caras, al cual se accede con un gran ascensor desde planta baja o por escaleras rectas que se transforman en caracol cilíndrico.

Se completa con el acceso principal junto a las áreas de servicios y la vivienda del encargado, destacándose pequeñas torres, lucarnas y mojinetes.

En 2013, fue declarada Monumento Histórico Arquitectónico Nacional por ser un emblema de la ciudad.

La torre puede ser visitada regularmente y se puede subir al punto más alto, al mirador, a través de 194 escalones u optar por el ascensor.

Este lugar tiene una de las mejores vistas de la ciudad, teniendo los cuatro puntos cardinales al alcance, pudiendo contemplarse los paisajes más bellos de la ciudad y en su mirador se puede permitir un máximo de 50 personas.