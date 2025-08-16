Fuerte baja en la cantidad de donantes de sangre en La Plata

En las últimas semanas se registró una baja del 50 por ciento de las personas que concurren a donar sangre en el Centro de Hemoterapia ubicado en 71 entre 26 y 27.

Según informaron desde el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires la media de donantes de sangre en La Plata es de 100 personas por día y actualmente fluctúa entre 40 y 60 voluntarios y voluntarias.

La Jefa de Colectas y Promoción del Centro Regional de Hemoterapia La Plata, Paula Mancuso, remarcó que “todos los días necesitamos que las personas se acerquen a donar sangre porque la sangre no se fabrica y sólo se puede conseguir de personas voluntarias y comprometidas”.

A su vez, Mancuso señaló que “previa a las vacaciones comenzó una curva descendente de donantes en la ciudad de La Plata y continuó durante el receso invernal y en estos días, por lo que renovamos la convocatoria a todas las personas que tengan entre 16 y 65 años a acercarse al Centro Regional de Hemoterapia La Plata o bien en las distintas colectas externas de sangre que se realizan en diferentes puntos de la ciudad”.

Para poder donar, además de la edad, los requisitos son: pesar más de 50 kilos, concurrir con DNI o documento que acredite identidad; sentirse en buen estado de salud y desayunar normalmente.

El Centro Regional de Hemoterapia La Plata atiende de lunes a viernes de 7 a 15 hs. y los sábados de 7 a 12 hs.

Asimismo, las personas pueden concurrir a donar a las colectas externas de sangre que se publican en las redes sociales del Instituto de Hemoterapia: sangre circulando o del Centro Regional de Hemoterapia La Plata o en crhlp.