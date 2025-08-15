Cómo funcionarán los servicios en La Plata este feriado

Con motivo del día no laborable por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se informó cómo será el funcionamiento de los servicios comunales durante la jornada.

La recolección de residuos respetará el cronograma tradicional. Además, las líneas municipales del transporte público de pasajeros van a estar circulando con frecuencia de sábado.

Por otro lado, el Centro de Atención Municipal (CAM) va a estar cerrado y no se va a aplicar el sistema de Estacionamiento Medido, aunque sí se van a realizar los controles habituales de tránsito y nocturnidad.

En tanto, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el cementerio está abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00.

A su vez, la República de los Niños va a estar abierta de 7:00 a 22:00, y el Parque Ecológico de 7:00 a 20:00.