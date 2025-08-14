Así funcionarán los servicios municipales en La Plata durante este viernes

Con motivo del día no laborable por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la comuna informó cómo será el funcionamiento de los servicios el viernes 15 de agosto.

La recolección de residuos respetará el cronograma tradicional. Además, las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con frecuencia de sábado.

Por otro lado, el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado y no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00.

A su vez, el Mercado Regional Minorista y el mayorista trabajarán en su horario habitual, mientras que la República de los Niños funcionará normalmente, de 7:00 a 22:00, y el Parque Ecológico Municipal de 7:00 a 20:00.