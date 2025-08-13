Transporte Belardi: de un camión chico a referente del transporte en la región

En 2011, la familia Belardi decidió apostar por un proyecto propio. Con un vehículo pequeño y muchas ganas, José Belardi y su entonces esposa iniciaron un servicio de comisión, paquetería y encomiendas desde Lobos. “De ahí arrancamos, los dos nos pusimos al hombro el proyecto. Empecé muy despacio hasta que fue creciendo el rubro y en 2014 compré un camión usado y abrí un depósito en Capital”, recordó el empresario.

La sede principal se encuentra en General Mosconi 527, en Lobos, y desde allí realizan viajes hacia el depósito ubicado en Pedro Chutro 2735, en Capital Federal. Actualmente, el servicio cubre Roque Pérez, Navarro, Lobos, Cañuelas, Capital, Gran Buenos Aires y La Plata.

“Nuestro público es muy amplio: trabajamos con encomiendas, carga general y e-commerce, y estamos abiertos a nuevas propuestas. Siempre mantenemos una línea de trabajo para que no se desvirtúe”, destacó Belardi.

Con camiones nuevos, habilitaciones al día y choferes capacitados, Transporte Belardi continúa creciendo con el objetivo de ampliar su cobertura y convertirse en un ejemplo de calidad y compromiso en la región.