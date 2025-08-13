Transporte Belardi: de un camión chico a referente del transporte en la región
Lo que comenzó en 2011 como un pequeño emprendimiento familiar en Lobos, hoy conecta distintas localidades bonaerenses con Capital Federal, ofreciendo servicios de encomiendas, paquetería y carga general.
En 2011, la familia Belardi decidió apostar por un proyecto propio. Con un vehículo pequeño y muchas ganas, José Belardi y su entonces esposa iniciaron un servicio de comisión, paquetería y encomiendas desde Lobos. “De ahí arrancamos, los dos nos pusimos al hombro el proyecto. Empecé muy despacio hasta que fue creciendo el rubro y en 2014 compré un camión usado y abrí un depósito en Capital”, recordó el empresario.
La sede principal se encuentra en General Mosconi 527, en Lobos, y desde allí realizan viajes hacia el depósito ubicado en Pedro Chutro 2735, en Capital Federal. Actualmente, el servicio cubre Roque Pérez, Navarro, Lobos, Cañuelas, Capital, Gran Buenos Aires y La Plata.
“Nuestro público es muy amplio: trabajamos con encomiendas, carga general y e-commerce, y estamos abiertos a nuevas propuestas. Siempre mantenemos una línea de trabajo para que no se desvirtúe”, destacó Belardi.
Con camiones nuevos, habilitaciones al día y choferes capacitados, Transporte Belardi continúa creciendo con el objetivo de ampliar su cobertura y convertirse en un ejemplo de calidad y compromiso en la región.