El chip que resolverá en 5 minutos lo que hoy tomaría 10 cuatrillones de años

Para la mayoría de las personas, el contacto diario con la tecnología se limita a computadores normales, smartphones y dispositivos similares, quedando la computación cuántica como un concepto lejano, casi sacado de una obra de ciencia ficción. Sin embargo, en el ámbito de la computación cuántica, se ha logrado un avance trascendental con el desarrollo de nuevos chips y materiales que prometen revolucionar la forma en que se procesan los datos.

Las computadoras cuánticas son dispositivos tecnológicos avanzados que utilizan las propiedades de la mecánica cuántica para realizar operaciones de cálculo. A diferencia de las computadoras clásicas, que usan bits en estados definidos de 0 o 1 para procesar información, las computadoras cuánticas emplean qubits. Un bit es la unidad más básica de información en la computación y en la teoría de la información. Su nombre proviene de la contracción en inglés de “binary digit” (dígito binario). Un bit solo puede tener uno de dos valores posibles, comúnmente representados como 0 o 1.

A finales de 2024, Google presentó un nuevo chip que, según afirma, tarda cinco minutos en resolver un problema que actualmente a las supercomputadoras más rápidas del mundo les llevaría diez cuatrillones años completar. El chip es el último desarrollo en un campo conocido como computación cuántica, que intenta utilizar los principios de la física de partículas para crear un nuevo tipo de computadora increíblemente poderosa.

Google asegura que su nuevo chip cuántico, llamado "Willow", incorpora "avances" clave y "allana el camino hacia una computadora cuántica útil a gran escala". No obstante, los expertos dicen que Willow es, por ahora, un dispositivo en gran parte experimental, lo que significa que una computadora cuántica lo suficientemente poderosa como para resolver una amplia gama de problemas del mundo real aún está a años (y a miles de millones de dólares) de distancia.

Por su parte, Microsoft presentó el chip Majorana 1, basado en un nuevo estado de la materia llamado superconductividad topológica, que utiliza partículas llamadas fermiones de Majorana para construir qubits más estables y potentes. Por otro lado, Google ha desarrollado el chip Willow, que reduce los errores de manera exponencial a medida que aumenta la escala, allanando el camino para computadoras cuánticas útiles a gran escala.

Se trata del último desarrollo en computación cuántica: tecnología que utiliza principios de la física de partículas para crear un nuevo tipo de computadora capaz de resolver problemas que las computadoras comunes no pueden.

Crear computadoras cuánticas lo suficientemente potentes como para resolver problemas importantes del mundo real es un gran desafío, y algunos expertos creen que esto llevará décadas de progreso. En ese sentido, Microsoft afirma que este cronograma puede ahora acelerarse debido al progreso "transformador" que ha logrado en el desarrollo del nuevo chip que involucra un "conductor topológico", basado en un nuevo material que ha producido. La empresa cree que su topoconductor tiene el potencial de ser tan revolucionario como lo fue el semiconductor en la historia de la informática.

Pero los expertos advierten que se necesitan más datos antes de que se pueda evaluar completamente la importancia de la nueva investigación y su efecto en la computación cuántica. Chetan Nayak, investigador técnico de hardware cuántico en Microsoft, dijo que creía que los avances cambiarían el pensamiento convencional sobre el futuro de las computadoras cuánticas. "Mucha gente ha dicho que la computación cuántica, es decir, las computadoras cuánticas útiles, están a décadas de distancia", dijo. "Creo que esto nos lleva a años, no a décadas".