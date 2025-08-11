Multitudinario festejo en Plaza Moreno por el día del Niño
Los más pequeños disfrutaron de una tarde llena de propuestas culturales.
La Plaza Moreno se convirtió el domingo en el epicentro de los festejos por el Día del Niño, en una jornada colmada de niños y niñas que se acercaron junto a sus familias a disfrutar de una tarde con espectáculos infantiles, música, juegos y circo.
La propuesta Infancias en La Capital incluyó la puesta en escena de Los Cazurros, quienes brindaron un show de teatro, música y humor. También estuvo presente la Cirquesta con su clásica intervención de títeres y circo, y sobre el final llegó la música infantil con los Canticuénticos.
Esta iniciativa se dio en el marco por el día del niño que será este 17 de agosto y en la ciudad durante esta semana se van a estar realizando diversos espectáculos culturales para continuar con la celebración.