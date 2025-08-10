Shine On: la luna ilumina Plaza Rivadavia

En el día de hoy, una imponente luna inflable apareció en la Plaza Rivadavia, despertando la curiosidad de los platenses. Esta obra fue realizada por el reconocido artista platense Alejandro Mañanes, creador de monumentales piezas inflables que han recorrido distintas ciudades.



Esta instalación forma parte del entorno de Shine On, propuesta que se lleva adelante en Núñez, frente a la cancha de River, y que celebra dos hitos de la historia del rock: los 52 años del emblemático álbum The Dark Side of the Moon (1973) y los 50 años de Wish You Were Here (1975), ambos de Pink Floyd.



La luna de Mañanes no solo es un guiño visual a la portada y el universo sonoro de la banda británica, sino también una invitación a sumergirse en un viaje sensorial donde la música, la luz y la instalación artística se unen para rendir homenaje a una de las obras más influyentes de la historia.









