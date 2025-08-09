Este sábado las plazas de La Plata se llenan de música
Los renovados espacios verdes serán el epicentro de shows musicales gratuitos para la comunidad.
Este sábado habrá nuevos shows de música en vivo en las emblemáticas plazas Rocha, Italia y San Martín con espectáculos de bandas locales, agrupaciones artísticas y compañías de danza.
Desde las 15:00 en Plaza San Martín se realizará una nueva edición de Música en la Glorieta con la participación de Cinco siglos de música de Cámara, Elgarte-Galelieano Dúo y Cappella del Plata.
Asimismo, en Plaza Italia a las 15:00 será el turno de Ritmos del Mundo con Max Nordau Klezmer Band; Blaky Balkan Band y el Ballet Mandili de la Colectividad Helénica y Platón de Berisso, La Plata y Ensenada, quienes le pondrán ritmo y color a la tarde.
Finalmente, a las 15.30 en Plaza Rocha pero a las 15:30 se harán presentes La Secta, Villelisa, Bisturí y Donde Esta Jimmy para hacer vibrar al público con sus mejores melodías que recorren distintos estilos de rock, punk, electrónica y música urbana.