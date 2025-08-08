Trabajadores tomaron la sede del Sindicato de la Carne en La Plata tras denunciar agresiones en un frigorífico

Un grupo de trabajadores del frigorífico de Abasto protagonizó este jueves una protesta de alto impacto en pleno centro de La Plata. La manifestación derivó en la toma de la sede local del Sindicato de la Carne, ubicada en calle 51 entre 7 y 8, frente a la Legislatura bonaerense.

La tensión estalló horas después de que varios empleados denunciaran haber sido brutalmente agredidos dentro del establecimiento. Según explicaron, buscan la intervención del Ministerio de Trabajo porque entienden que la conducción sindical “no los está representando”.

En diálogo con Radio Red 92, la abogada de los trabajadores, la doctora Bobadilla, afirmó que se encuentra evaluando la presentación judicial. “Se trata de una agresión y, consecuentemente, de una reacción por parte de los trabajadores en la sede gremial. Podría haber cuestiones vinculadas a maltrato laboral, algo que en esta época está muy presente. Vamos a ver qué dice la Justicia”, indicó.

Por su parte, Ezequiel Espeche, carnicero y delegado de la región, detalló que uno de sus compañeros “está lastimado y en cuerpo médico; podría tener fractura de pie y de mandíbula y permanece internado”. También denunció que tiene prohibida la entrada al frigorífico “por pelear por los compañeros” y que hoy le toca “estar a la cabeza representando a la región”.

Mientras tanto, en el interior del gremio, los trabajadores mantenían la ocupación a la espera de respuestas, en un episodio que mantiene en vilo al microcentro platense y que suma presión a la conducción del sindicato.