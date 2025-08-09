Propuestas culturales para disfrutar este fin de semana en la ciudad

Con múltiples espectáculos para toda la familia en los diferentes centros, plazas, salas y predios, la capital bonaerense se prepara para un fin de semana con muchas actividades culturales.

Hoy a partir de las de las 14:00 horas, se llevará adelante el Festival de Folklore La Plata Capital en Plaza Moreno con entrada libre y gratuita y la presentación de Los Tekis y Los Tabaleros.

Para quienes busquen actividades al aire libre, desde las 11:00 se realiza una nueva edición del programa Walking Tour con el circuito Ciudad Soñada, partiendo desde la piedra fundacional de Plaza Moreno. Además, a las 14:00 en la República de los Niños se presenta La Princesa de la naturaleza en el microcine del histórico predio de Gonnet.

Para los amantes de la música en vivo, desde las 15:00, en Plaza San Martín, el ciclo Música en la Glorieta presenta Cinco siglos de música de cámara; en simultáneo, en Plaza Italia con Ritmos del mundo; y a las 15:30, en Plaza Rocha, continua el ciclo Rock en Plaza Rocha con bandas platenses. Finalmente, a las 16 habrá un show musical con bandas en vivo en la Plaza de la Madre de Los Hornos.

Por otra parte, a partir de las 15:00 va a quedar inaugurada la muestra colectiva Arte en movimiento realizada por el Taller Lo de Lola Mora en la sala A del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas.

En tanto, en la Sala Select proyecta Por tu bien a las 17:00 y hará una función especial desde las 18:30 en el marco de la reapertura de la sala con la proyección del cortometraje Muerte y Pueblo y el film Crónica de un niño solo.

Mañana a las 14 se llevará a cabo el Festival Infancias con la presentación de Los Cazurros, además de juegos, las intervenciones de La Cirquesta, y un cierre especial a cargo de Canticuénticos en Plaza Moreno. También a las 15:00 se presenta el mago Fernando Verona en la República de los Niños y a las 16:00 llega al Coliseo Podestá la obra Digital Circo.