Propuestas culturales para disfrutar este fin de semana en la ciudad
La Plata se prepara para un fin de semana con actividades para toda la familia.
Con múltiples espectáculos para toda la familia en los diferentes centros, plazas, salas y predios, la capital bonaerense se prepara para un fin de semana con muchas actividades culturales.
Hoy a partir de las de las 14:00 horas, se llevará adelante el Festival de Folklore La Plata Capital en Plaza Moreno con entrada libre y gratuita y la presentación de Los Tekis y Los Tabaleros.
Para quienes busquen actividades al aire libre, desde las 11:00 se realiza una nueva edición del programa Walking Tour con el circuito Ciudad Soñada, partiendo desde la piedra fundacional de Plaza Moreno. Además, a las 14:00 en la República de los Niños se presenta La Princesa de la naturaleza en el microcine del histórico predio de Gonnet.
Para los amantes de la música en vivo, desde las 15:00, en Plaza San Martín, el ciclo Música en la Glorieta presenta Cinco siglos de música de cámara; en simultáneo, en Plaza Italia con Ritmos del mundo; y a las 15:30, en Plaza Rocha, continua el ciclo Rock en Plaza Rocha con bandas platenses. Finalmente, a las 16 habrá un show musical con bandas en vivo en la Plaza de la Madre de Los Hornos.
Por otra parte, a partir de las 15:00 va a quedar inaugurada la muestra colectiva Arte en movimiento realizada por el Taller Lo de Lola Mora en la sala A del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas.
En tanto, en la Sala Select proyecta Por tu bien a las 17:00 y hará una función especial desde las 18:30 en el marco de la reapertura de la sala con la proyección del cortometraje Muerte y Pueblo y el film Crónica de un niño solo.
Mañana a las 14 se llevará a cabo el Festival Infancias con la presentación de Los Cazurros, además de juegos, las intervenciones de La Cirquesta, y un cierre especial a cargo de Canticuénticos en Plaza Moreno. También a las 15:00 se presenta el mago Fernando Verona en la República de los Niños y a las 16:00 llega al Coliseo Podestá la obra Digital Circo.