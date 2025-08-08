Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se emitió una alerta amarilla por frío extremo en cuatro provincias del país para hoy.

Las zonas que se verán afectadas por este clima son: Buenos Aires, Berisso, Ensenada, La Plata, este de Castelli, de Chascomús, de Dolores, de Ledezma, de Magdalena, de Punta Indio. Además, en la provincia de Entre Ríos, Las localidades afectadas son: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay. Por el lado de Corrientes en Monte Caseros y por último en San Luis, zona baja de Coronel Pringles y de General Pedernera.

El frío extremo puede tener un efecto leve a moderado en la salud y pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Es por eso que desde el SMN brindaron recomendaciones para la población como utilizar ropa adecuada en caso de ser posible, de materiales aislantes como lana y tejidos térmicos. Uso de guantes, bufandas y gorros: estas partes del cuerpo son las más susceptibles al frío, por lo que deben estar cubiertas. Calzado cerrado y abrigado: asegurate de que el calzado sea impermeable y aislante, al evitar que tus pies se mojen o enfríen.

Evitar la exposición prolongada al frío, sobre todo si se padece enfermedades respiratorias como asma o bronquitis. Es necesario, utilizar bufandas para cubrir la boca y nariz al salir al exterior, y evitar inhalar aire frío de forma directa.

También limitar el tiempo de permanencia al aire libre. Si es inevitable salir, realizar actividades físicas ligeras para mantener el cuerpo en movimiento y generar calor. Utilizar calefacción, pero con precaución para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Los niños y ancianos son más vulnerables al frío extremo, por lo que se recomienda mantenerlos abrigados en todo momento y evitar que permanezcan en ambientes fríos por períodos largos.

Evitar realizar deportes o actividades físicas intensas al aire libre durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando las temperaturas son más bajas.

Por otro lado, el frío puede reducir la sensación de sed, es importante mantenerse hidratado, ya que el aire frío también puede deshidratar el cuerpo. Ingerir alimentos calientes y de fácil digestión, que ayuden a mantener la energía y la temperatura corporal.