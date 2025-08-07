Decenas de fieles se acercan a la iglesia de San Cayetano

La jornada comenzó con los fieles acercándose a la Parroquia San Cayetano, ubicada en 44 entre 29 y 30, donde a partir de las 18 horas y bajo el lema “Con San Cayetano celebramos la dignidad del trabajo” se va a realizar la tradicional procesión.

Habrá misas durante todo el día y la principal será presidida por el arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara quien ofrecerá la misa “por el trabajo, el respeto a la dignidad del trabajador y el poder llevar el pan a la mesa de los hijos”, esto será a las 19 horas.

En contacto con la RED92 esto decía el Padre Mariano donde brindó la bendición para los trabajadores y fieles que se acercaron a la iglesia: ¨Estamos viviendo horas desafiantes, pero también colmadas de esperanza. Celebramos este año el 7 de agosto con un lema de buenos deseos. Celebremos la dignidad del trabajo, eso es lo que queremos proponerles a todos nuestros devotos. Que puedan celebrar la posibilidad de tenerlo, que no dejen de trabajar y esforzarse por crecer en sus proyectos personales¨, comentó el párroco.

En las cercanías a la iglesia se encuentran los vendedores de estampitas del santo patrono del trabajo donde los fieles pueden llevarse su imagen y prender una vela para pedir y agradecer.