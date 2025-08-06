La Plata celebra a San Cayetano con una gran peregrinación de fieles
Cientos de personas caminan desde la Iglesia San Benito hasta la parroquia San Cayetano en La Loma.
Este miércoles por la mañana, cientos de fieles se congregaron en la ciudad de La Plata para rendir homenaje a San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo.
La jornada comenzó con una peregrinación que partió desde la Iglesia San Benito, ubicada en la localidad de Olmos, y que recorre varios kilómetros hasta llegar a la parroquia San Cayetano, en calle 44 entre 29 y 30, en el barrio de La Loma.
La manifestación de fe reúne a devotos de todas las edades, quienes caminan con imágenes del santo, banderas y ofrendas, en una jornada cargada de recogimiento y esperanza.
Muchos de ellos realizan la caminata como forma de agradecimiento por pedidos cumplidos o para renovar sus plegarias por trabajo, salud y bienestar.
El jueves 7 de agosto, día en que se conmemora a San Cayetano, se celebrarán misas a lo largo de toda la jornada. Se trata de la 25° edición de esta caminata religiosa que convoca a miles de fieles.