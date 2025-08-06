La Plata celebra a San Cayetano con una gran peregrinación de fieles

Este miércoles por la mañana, cientos de fieles se congregaron en la ciudad de La Plata para rendir homenaje a San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo.

La jornada comenzó con una peregrinación que partió desde la Iglesia San Benito, ubicada en la localidad de Olmos, y que recorre varios kilómetros hasta llegar a la parroquia San Cayetano, en calle 44 entre 29 y 30, en el barrio de La Loma.



La manifestación de fe reúne a devotos de todas las edades, quienes caminan con imágenes del santo, banderas y ofrendas, en una jornada cargada de recogimiento y esperanza.

Muchos de ellos realizan la caminata como forma de agradecimiento por pedidos cumplidos o para renovar sus plegarias por trabajo, salud y bienestar.



El jueves 7 de agosto, día en que se conmemora a San Cayetano, se celebrarán misas a lo largo de toda la jornada. Se trata de la 25° edición de esta caminata religiosa que convoca a miles de fieles.





