Se inició la obra de reconstrucción del Parque Saavedra

Como parte del Plan de Recuperación del Espacio Público, se inició la obra de renovación y reconstrucción del Parque Saavedra, decisión que generó polémica con los feriantes que desde hace semanas no pueden ingresar a trabajar al lugar.

La intervención corresponde a la primera etapa de las obras de puesta en valor del predio, enfocada en la parte abierta del histórico espacio verde. El objetivo es mejorar la infraestructura existente, recuperar espacios para el uso público y revalorizar el patrimonio natural y urbano, priorizando la circulación peatonal y la accesibilidad.

Las tareas comprenderán la ejecución del camino central de avenida 66, la creación de nuevos sectores de estar, el cierre definitivo de la dársena de estacionamiento sobre calle 14, la puesta en valor del monumento a Saavedra, la construcción de una vereda perimetral y la renovación del sector de juegos infantiles. Además, se pondrá en valor el patrimonio forestal con nueva parquización, como así también la pérgola, el mobiliario urbano y la renovación del sistema lumínico.

Como parte de la intervención, el Municipio procedió al cierre total para el acceso peatonal al parque. Si bien en una primera instancia se había cerrado la parte de calle 64 de 12 a 14, ahora se completó el cerramiento de calle 12 de 64 a 66 y de calle 14 en el mismo tramo.

Además, se crearán allí novedosos sectores de estar con nuevo mobiliario, vegetación e iluminación; en tanto que la mega obra abarcará la puesta en valor del monumento a Saavedra, en el cual se llevarán a cabo tareas de restauración.

Conjuntamente, se procederá al cierre definitivo de la dársena de estacionamiento sobre calle 14. Se eliminará esta superficie destinada al uso vehicular, recuperándola como espacio de uso público peatonal, favoreciendo la continuidad del parque y la seguridad del entorno.