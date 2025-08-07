83 familias de San Vicente firmaron para la escrituración de sus hogares

En el Salón Gaetani del Palacio Municipal, la Escribanía General tomó las firmas a 83 familias del distrito para avanzar en la consolidación a las escrituras de sus casas.

El acto contó con la participación del intendente Nicolás Mantegazza y la jefa de Gabinete, Daniela Lassalle, acompañados por los escribanos responsables de tomar las firmas: Paulo César Dias, María Fernanda Valenti, Mariana Edith Scalise y Manuel Arriaga.

Durante la jornada se vivieron momentos cargados de emoción y alegría, donde cada firma simbolizó el fruto del esfuerzo de muchas familias que, luego de años de espera, avanzan en el camino hacia la seguridad jurídica de sus hogares.

“Detrás de cada uno de ustedes hay una historia, nosotros sabemos lo que significa, lo que vale. Su esfuerzo tiene este claro objetivo: poder crear esta tranquilidad jurídica y seguridad para sus familias”, aseguró el jefe comunal.

Por otra parte, Daniela Lassalle argumentó que “desde la gestión municipal, se continúa trabajando en políticas públicas que acompañen a las familias de San Vicente para hacer realidad el sueño de la casa propia, promoviendo la inclusión, la justicia social y el arraigo”.

El encuentro también fue una oportunidad para el diálogo cara a cara entre los funcionarios y las familias beneficiarias, quienes compartieron sus historias, agradecimientos y el sueño cumplido de contar con un hogar propio.