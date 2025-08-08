En Chaco después de 35 años nació un Yaguareté

Después de 35 años sin un nacimiento de esa especie en esa zona del país, una yaguareté con su cría fue fotografiada en El Impenetrable, en la provincia de Chaco.

El hallazgo de los felinos fue captado a orillas del Río Bermejo, por dos guías del Parque Nacional, Pablo Luna y Darío Soraire. Este nuevo ejemplar representa un gran logro para quienes trabajan para perpetuar a este felino en la región chaqueña, ya que desde 1990 no se había registrado la presencia.

En 2019 con la llegada de un macho, Quaramta, en el área protegida, el ejemplar se reprodujo con Tania, una hembra en cautiverio, y de su unión nacieron Nalá y su hermano Takajay. La hembra fue liberada el 18 de agosto de 2024, y desde allí habita en el parque. Los guías sospechaban de un nuevo nacimiento cuando encontraron el 20 de mayo, las huellas de la madre y unas más pequeñas a su lado.

El encuentro se produjo cuando Luna y Soraire navegaban por el río. Por su parte Soraire se refirió al encuentro: “Fue un día maravilloso para mí, tuve la excelente suerte de ver a Nalá con su cachorro a la ribera del Río Bermejo. Los vi y quedé impresionado con su hermosura”.

Al ver la cría de aproximadamente cinco meses pudieron conformar lo que venían sospechando.

En un principio la Fundación Rewilding Argentina, en colaboración con la Provincia del Chaco y la Administración de Parques Nacionales (APN), impulsó la construcción de un centro de reintroducción en el corazón del parque. Y este acontecimiento da cuenta del trabajo que realizaron durante varios años para que esta especie continúe reproduciéndose.

En febrero de 2024, especialistas de la Fundación Rewilding Argentina detectaron, a través del collar de monitoreo, que Nalá se encontraba varias semanas en un mismo lugar. El 20 de mayo, la aparición de huellas pequeñas junto a las de Nalá fue una de las primeras evidencias, pero se logró comprobar con la foto de los dos.

El nacimiento de este pequeño yaguareté representa un gran avance para la recuperación del ecosistema en el Chaco.