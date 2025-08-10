ciencia
Seis planetas se alinearán en el cielo
La “parada planetaria” se caracteriza por el aparente agrupamiento de varios planetas en una misma franja del cielo.
Los amantes de la astronomía tienen una cita obligada a partir del día de hoy. Los planetas Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno se alinearán en el cielo, en un fenómeno que podrá observarse desde Argentina.
Según detallaron los especialistas, esta “parada planetaria” se producirá entre el 10 y el 13 de agosto de 2025, siendo el 12 el día de mayor visibilidad. Se estima que el fenómeno ocurrirá aproximadamente una hora antes del amanecer, entre las 4:30 y las 6:30, siempre que el cielo esté despejado.
Los expertos indicaron que Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno podrán observarse a simple vista, mientras que para detectar a Urano y Neptuno será necesario el uso de binoculares o telescopios.
Además, aclararon que se recomienda buscar espacios abiertos o puntos elevados para una mejor visualización. Desde la NASA anticiparon que este fenómeno volverá a repetirse recién en febrero de 2026.