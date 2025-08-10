Seis planetas se alinearán en el cielo

Los amantes de la astronomía tienen una cita obligada a partir del día de hoy. Los planetas Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno se alinearán en el cielo, en un fenómeno que podrá observarse desde Argentina.

Según detallaron los especialistas, esta “parada planetaria” se producirá entre el 10 y el 13 de agosto de 2025, siendo el 12 el día de mayor visibilidad. Se estima que el fenómeno ocurrirá aproximadamente una hora antes del amanecer, entre las 4:30 y las 6:30, siempre que el cielo esté despejado.

Los expertos indicaron que Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno podrán observarse a simple vista, mientras que para detectar a Urano y Neptuno será necesario el uso de binoculares o telescopios.

Además, aclararon que se recomienda buscar espacios abiertos o puntos elevados para una mejor visualización. Desde la NASA anticiparon que este fenómeno volverá a repetirse recién en febrero de 2026.