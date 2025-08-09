La Plata Solidaria continúa con la colecta de juguetes

Con el objetivo de que todos los chicos puedan recibir un regalo en su día, La Plata Solidaria habilitó una nueva edición de su tradicional colecta de juguetes. Desde la organización informaron que ya están abiertos los Centros de Recepción para quienes deseen colaborar con juguetes nuevos o en buen estado, que serán destinados a comedores comunitarios que trabajan a diario en contextos de vulnerabilidad.

Quienes quieran sumarse a la campaña pueden acercarse a los siguientes puntos de recolección: Nonino Ropa de Niños en Calle 56 entre 12 y 13, Calzados Pisano en Calle 12 entre 54 y 55, La Mascotería en Calle 44 esquina 23, también en Panadería Cantilo en calle Cantilo y 15A, El Club Corazones Unidos de Tolosa en Calle 4 y 522, Vivero de Calle 42 entre 10 y Diagonal 77, Dietética Tan Natural de Calle 60 y 23, MiniCocoliche en Calle 40 entre 10 y 11 y Farmacia Scasso 3 de Calle 62 y 63.

La iniciativa, que se ha consolidado como una de las acciones solidarias más importantes de la región, cuenta cada año con el apoyo de vecinos, comercios y voluntarios, que se suman para que cientos de niños puedan disfrutar de un momento especial.

Para más información o para coordinar donaciones, se puede contactar vía WhatsApp al 221-566-9819 o por Instagram en @laplatasolidariaok.