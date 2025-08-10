El Circuito Coral Platense inicia su décima temporada con nuevos escenarios y coros invitados

En la jornada se dará inicio la segunda parte del año del Circuito Coral Platense, que en 2025 celebra su décima temporada como una de las propuestas culturales más importantes de la ciudad. Organizado por la Asociación Civil 440 y declarado de Interés Cultural por el Honorable Concejo Deliberante de La Plata, el ciclo reunirá a destacados coros locales y de distintas provincias en una serie de conciertos gratuitos que se extenderán hasta noviembre.

Hoy inicia un Encuentro Coral a las 16:30 en la Iglesia Metodista de diagonal 74 entre 3 y 4, con la participación del Coro de Niños Cantores de Córdoba, dirigido por Santiago Serna, y el Coro Juvenil Mixto, a cargo de María Luz Salinas, ambos pertenecientes al Instituto Superior Domingo Zípoli de Córdoba. Estos serán recibidos por el Coro Municipal de Personas Mayores, bajo la dirección de Raúl Salvatierra y la preparación de María José Liuzzi.

Las actividades continuarán el sábado 23 de agosto a las 19:00 en el Hall central de la Estación Provincial Meridiano V en 17 y 71, con la presentación del Coro Mixto de Chascomús, dirigido por Oreste Chlopeki, que compartirá escenario con el Coro Voces Unidas de La Plata, bajo la dirección de Max Ge.

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, la programación sumará importantes agrupaciones corales y conciertos especiales, con la novedad de incorporar nuevas sedes como la Bolsa de Comercio de La Plata, el Altar Mayor de la Catedral, el Círculo Médico, además de los espacios tradicionales como el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, la Sala Mumart del Pasaje Dardo Rocha y el Salón Dorado Municipal. El Circuito Coral Platense se ha consolidado como un puente cultural y turístico que integra a coros de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, promoviendo el intercambio artístico en un clima recreativo y de aprendizaje. Recordemos que todos los conciertos son con entrada libre y gratuita.