Descubren una nueva especie de tarántula

Una nueva especie de tarántula es tan agresiva que los machos podrían haber desarrollado genitales de una longitud récord para sobrevivir a la hembra tras el apareamiento.Se han descubierto cuatro nuevas especies de tarántulas en la Península Arábiga y el Cuerno de África. Pero no se trata de cualquier tarántula.

"Basándonos en datos morfológicos y moleculares, son tan distintas de sus parientes más cercanos que tuvimos que establecer un género completamente nuevo para clasificarlas, al que llamamos Satyrex", explica el Dr. Alireza Zamani, de la Universidad de Turku, en Finlandia quien dirigió el estudio que las descubrió. El estudio se publica en la revista de acceso abierto ZooKeys. El nombre del género es una combinación de Satyr, una figura mitad hombre, mitad bestia de la mitología griega con genitales excepcionalmente grandes, y la palabra latina rex, que significa "rey".

En Satyrex ferox, la especie más grande del género, con una envergadura de patas de unos 14 cm, el palpo del macho puede alcanzar una increíble longitud de 5 cm, casi cuatro veces más largo que la parte delantera del cuerpo y casi tan largo como sus patas más largas.

El nombre ferox significa "feroz" y le viene como anillo al dedo. "Esta especie es muy defensiva. Ante la más mínima perturbación, levanta sus patas delanteras en una postura amenazante y produce un fuerte silbido frotando los pelos especializados de los segmentos basales de las patas delanteras", detallaron los investigadores.