La Historia del Tren del Fin del Mundo

El Tren del Fin del Mundo es uno de los paseos más impactantes de Ushuaia. Además de un paisaje imponente también se pueden observar fragmentos del pasado, postales de una historia donde se mezcla el encierro y la naturaleza.

Este ferrocarril tiene sus raíces en los primeros años del siglo XX, en los inicios de la construcción del Gran Penal de Ushuaia, donde se transportaban materiales como madera y piedras.

En 1902, se inaugura el primer xylocarril, que consistía en unas vías de madera y una locomotora a vapor que transportaba coches planos empujados por bueyes, caballos y, en ocasiones, incluso por los propios presos.

Luego, es sustituido por un “decauville”, un ferrocarril de vías estrechas de metal, convirtiéndose en el medio de transporte más importante de la ciudad de Ushuaia. En este período, el tren cuenta con 2 locomotoras para transportar a los presos diariamente, mientras recogen el material recolectado durante su jornada laboral.

La ruta del Tren del Fin del Mundo arrancaba por la mañana desde el famoso presidio, con destino al monte Susana, convirtiéndose así, en parte del paisaje cotidiano en la ciudad. Hacia el final del día iniciaba su retorno, en algunos casos con los presos sobre la carga que transportaban o en otros casos, con los presos empujándolo, ya que el peso excesivo le hacía imposible avanzar por sus medios.

Bajo el mandato presidencial de Juan Domingo Perón, se solicitó el cierre de la cárcel por razones humanitarias. El tren continuó funcionando para la producción de los aserraderos locales durante los años siguientes.

En 1949, un fuerte terremoto en Ushuaia causó un derrumbe que dañó las vías del tren, llevando a su abandono hasta la década de los 90. Con el auge del turismo en Ushuaia y el interés creciente por la historia y la naturaleza, surgió la idea de restaurar el antiguo tren.

Hoy en día, el Tren del Fin del Mundo es un viaje imperdible para los turistas que desean conocer la fascinante historia y belleza natural de Tierra del Fuego, reviviendo la legendaria ruta que una vez transportó a los prisioneros a través de estos hermosos paisajes australes.