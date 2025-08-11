La huerta hidropónica “Nutriéndonos H2O” celebra su 3° aniversario con descuentos especiales

La huerta hidropónica Nutriéndonos H2O, que produce verduras y hortalizas frescas sin agroquímicos mediante un sistema que utiliza solo agua y nutrientes, celebra su tercer aniversario con una propuesta especial para la comunidad.

“Es un cultivo sin sustrato. Las plantas reciben agua con nutrientes y están libres de todo agroquímico. El proceso es más rápido porque no gastan energía en buscar alimento: se lo damos nosotros. Esto hace que sea un alimento mucho más sano para el consumidor”, explicó el responsable de Nutriéndonos H2O, Luciano Saganía.Desde 2024, Nutriéndonos forma parte del programa provincial Mercados Bonaerenses, al que ingresó con el acompañamiento de la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo de La Costa, a cargo de Martín Poustis. Esta articulación fortalece la producción local y acerca alimentos saludables a vecinos y vecinas del distrito.Este lunes 11 y martes 12 de agosto, de 10.00 a 14.00, estarán en la Plaza del Sol y la Familia (Av. San Bernardo y Santiago del Estero), con un beneficio especial: 40% de reintegro con Cuenta DNI y 20% de descuento extra en todas las compras.