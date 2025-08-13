La UNLP conmemoró su 120° aniversario con un acto en el histórico Rectorado

La Universidad Nacional de La Plata conmemoró su 120° aniversario con un evento en el Rectorado que incluyó homenajes y presentaciones artísticas.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, e incluyó un homenaje especial a los ex presidentes de esta Universidad que condujeron la gestión desde el año 1983, tras el retorno de la democracia.

La ceremonia tuvo lugar en el emblemático Patio Julieta Lanteri del Rectorado y contó con la presencia de los decanos de las 17 facultades, los directores de los colegios del sistema de pregrado, secretarios, prosecretarios, referentes de los gremios docentes, Nodocentes y de la Federación Universitaria de La Plata. Participaron además docentes, alumnos y miembros de toda la comunidad universitaria.

La actividad de celebración comenzó con la actuación del Coro Universitario, el Cuarteto de Cuerdas y el Quinteto de Vientos de la casa de estudios. Además, se proyectó por primera vez el tráiler oficial del documental: UNLP 120 AÑOS, producido por la Universidad Nacional de La Plata y realizado por UNLP-TV.

El cierre del acto incluyó el discurso del presidente López Armengol, quien resaltó “la importancia de esta fecha cargada de historia y de presente”.

El titular de la UNLP recordó: “La Universidad Nacional de La Plata cumple 120 años de historia, presente y futuro. Nació como un proyecto moderno e integral que unió docencia, investigación y extensión, y que desde su origen entendió que la misión universitaria no es solo formar profesionales, sino también ciudadanos con conciencia, sentido de la responsabilidad y amor por la verdad”.

“El sueño de Joaquín V. González fue crear una universidad conectada con su ciudad, su tiempo y su sociedad. Una institución que incorpora museos, colegios, observatorios y bibliotecas para democratizar el conocimiento y ponerlo al servicio de la comunidad”, señaló el presidente.