“El Hospital Italiano debería ser investigado”, dijo un abogado por el Fentanilo

En el medio del escándalo y la tragedia del Fentanilo contaminado y el demostrado intento de encubrir al Hospital Italiano, el Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, confirmó que no podrá estar presente el jueves en Berisso, cuando el gobernador Kicillof tiene previsto inaugurar un nuevo centro de salud mental que funcionará a metros del gimnasio municipal.

Según pudo confirmar el diario Hoy, el menor de los hermanos Kreplak se encuentra en Brasil, en donde entre caipirinhas y atardeceres en la playa, acude a un congreso de Medicina que fue impulsado por el gobierno de Lula Da Silva.

Lejos del sufrimiento de los familiares de víctimas del Fentanilo, el titular de la cartera de Salud estaría orquestando la postulación del director del Hospital Italiano como posible futuro ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires para 2027.

Roberto Martínez, director del italiano, es uno de los principales apuntados por los familiares de las víctimas del Fentanilo que se aplicó en el Hospital de 51 entre 29 y 30, pero a pesar de todo no claudica en sus ambiciones de seguir creciendo en el campo de la medicina.

Tras la noticia publicada ayer en el diario Hoy, varios abogados y profesionales del Derecho comenzaron a mirar de reojo la dirección que tomó la investigación del juez Ernesto Kreplak, quien en tiempo récord sacó una resolución aceptando como particular damnificado y querellante al Hospital Italiano, avalando la versión de su director, que todos los que aplicaron el Fentanilo a los pacientes fueron víctimas de un engaño del laboratorio.

“Es al menos llamativo que en menos de dos meses se tome una resolución que implica aceptar como particular damnificado al Hospital Italiano. Mínimamente es llamativa la situación, ya que por una cuestión de protocolos tiene la obligación de cerrar la sala o la institución. En este caso no solamente no ocurrió, sino que siguió juntando gente en la misma Terapia”, comentó Álvaro Núñez, el abogado matriculado de La Plata.

Los familiares de las víctimas, en tanto, siguen apuntando contra el Hospital Italiano y las decisiones que tomó el equipo de infectología y de Terapia Intensiva luego de conocerse los primeros tres casos de personas que presentaban los mismos síntomas y siguieron trabajando con normalidad sin evaluar la chance de cerrar la Terapia o tomar medidas más estrictas para evitar que se siga usando el Fentanilo en otros pacientes.