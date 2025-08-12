Reconstruyen digitalmente los órganos de un pez de 400 millones de años

Un equipo internacional de científicos ha logrado reconstruir digitalmente el corazón, el cerebro y las aletas de un pez extinto sin mandíbulas que habitó los océanos hace más de 400 millones de años llamado Norselaspis. El avafnce, presentado por la Universidad de Chicago y publicado en la revista Nature, revela características anatómicas avanzadas en una criatura que hasta ahora se consideraba primitiva, lo que desafía las ideas tradicionales sobre la evolución de los vertebrados.

El hallazgo se basa en un fósil de Norselaspis descubierto en 1969 durante una expedición al archipiélago ártico noruego de Spitsbergen. El fósil, de apenas 1,25 centímetros de longitud y conservado en un fragmento de arenisca, permaneció décadas almacenado hasta que un equipo liderado por Michael Coates de la Universidad de Chicago pudo analizarlo en profundidad.