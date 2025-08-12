San Vicente suma nuevas obras para potenciar el deporte local

En el Club Progreso San Vicente se inauguró un nuevo playón deportivo que potenciará las actividades de fútbol y futsal infantil. Vecinos, familias y niños compartieron con alegría este día histórico para la institución, celebrando una obra que fortalece la vida deportiva y comunitaria del club.

En paralelo, avanzan las obras de mejora en la cancha de fútbol 11 del Polideportivo Municipal Padre Mugica, donde se incorporó nuevo césped sintético para que los deportistas locales puedan entrenar y competir en las mejores condiciones. Este avance permitirá ampliar las actividades y consolidarlo como un espacio de encuentro, formación y desarrollo.

Además, en el Club Universitario se presentó la nueva cancha de hockey con césped sintético y se anunció la instalación de iluminación LED profesional. Esta mejora posibilitará que más chicas y chicos entrenen en mejores condiciones, extiendan horarios y sigan profesionalizando el deporte en la ciudad.

Desde la Subsecretaría de Deportes del Municipio se continúa acompañando a clubes e instituciones, con el objetivo de promover el deporte como herramienta de inclusión, transmisión de valores y desarrollo personal para todos los sanvicentinos.