Comenzó una nueva edición de la Expo Universidad 2025

Con la presencia de las 17 facultades, la Universidad Nacional de La Plata puso en marcha la edición número 23° de Expo Universidad, la megamuestra gratuita y abierta a todo público, destinada especialmente a los jóvenes que cursan los últimos años de la escuela secundaria. Miles de jóvenes podrán tomar su primer contacto con la vida universitaria y conocer de cerca la amplia oferta de carreras grado que ofrece la casa de estudios platense.

Este año, la Expo estará hasta el jueves 14 de agosto inclusive, en coincidencia con la semana del 120º aniversario de la casa de estudios platense. Es por eso que para el martes 12, los organizadores preparan una jornada especial para celebrar el cumpleaños de la UNLP junto a miles de futuros ingresantes. Estarán presentes además las máximas autoridades de la UNLP y de las distintas unidades académicas.

La gran Expo educativa se de­sarrollará en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, de calle 50 entre 6 y 7, donde miles de chicos y chicas tendrán su primer contacto con la vida universitaria y podrán acceder a toda la información necesaria para preparar el ingreso a la Universidad. A lo largo de cuatro jornadas, de 9 a 18 horas, los estudiantes del nivel secundario de las escuelas de la región tendrán la oportunidad de recorrer la muestra y encontrar, en un solo lugar, toda la oferta académica, los planes de estudios y características de cada una de las más de 120 carreras de grado que dicta la casa de estudios platense.

Además, guiados por profesionales, docentes y estudiantes avanzados de la UNLP, quienes visiten la Expo accederán a la información detallada sobre los requisitos para el ingreso 2026 a la Universidad.