Cambios en el tránsito: prohibirán estacionar en puntos estratégicos del centro y plazas históricas
La Municipalidad de La Plata impulsa una ordenanza que limitará el estacionamiento en sectores clave de Plaza Italia, Plaza Rocha y arterias de alto flujo vehicular. El objetivo es mejorar la circulación y priorizar el transporte público.
La ciudad de La Plata se prepara para un nuevo reordenamiento vial. El Ejecutivo local elevó al Concejo Deliberante un proyecto que plantea prohibir el estacionamiento en tramos específicos de calles y avenidas muy transitadas, incluyendo sectores de Plaza Italia, Plaza Rocha y corredores como la avenida 44 y las calles 49, 54 y 64.
Según el texto oficial, las restricciones apuntan a liberar espacios destinados a la detención del transporte público de pasajeros y mejorar el flujo vehicular en áreas neurálgicas. La propuesta contempla un listado detallado de las cuadras afectadas, entre ellas:
Avenida 44: entre Plaza 19 de Noviembre y calles 24 y 26 (ambos sentidos).
Plaza Italia: sectores comprendidos entre Av. 44, Diagonal 74, Av. 7 y Diagonal 77, en distintas manos y numeraciones.
Calles: 49 (entre 6 y 7, mano par), 54 (entre Av. 13 y 14, mano par) y 64 (entre Av. 13 y 14, mano impar).
Plaza Rocha: tramos entre Av. 60, Diagonal 78 y Av. 7, con numeraciones específicas en ascenso y descenso.
De aprobarse, la medida entrará en vigencia de forma progresiva, con señalización correspondiente para informar a conductores y evitar sanciones.