Los científicos del Conicet finalizaron la transmisión histórica en el cañón submarino de Mar del Plata

El Conicet finalizó este domingo la transmisión en vivo de la expedición Talud Continental IV, que durante dos semanas llevó imágenes inéditas desde el fondo del mar argentino y despertó el interés de miles de personas. La misión, realizada junto al Schmidt Ocean Institute y el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA), comenzó el 23 de julio y tuvo como objetivo explorar una zona de alta biodiversidad del Atlántico sur, ubicada a 3.900 metros de profundidad.

El trabajo científico se centró en el Cañón de Mar del Plata y reunió a más de 30 investigadores del Conicet, que lograron un relevamiento de fauna y flora sin precedentes. La expedición no solo marcó un hito para el conocimiento de las aguas argentinas, sino que también se transformó en un fenómeno viral: la transmisión en vivo se mantuvo durante días entre las tendencias de redes sociales, con miles de espectadores siguiendo cada inmersión.

En la última jornada, cerca de las 16, el equipo desplegó un cartel con la leyenda “Gracias por el apoyo”, dirigido a quienes acompañaron la travesía. El mensaje, cargado de emoción, se dio en un contexto complejo para la ciencia nacional, marcado por el fuerte recorte presupuestario del Gobierno.

Los datos obtenidos en esta misión serán clave para futuras investigaciones sobre ecosistemas de aguas profundas, un área todavía poco explorada pero fundamental para la conservación marina.